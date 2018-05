Opgepast Premier League: Pep Guardiola verlengt zijn contract bij Manchester City

Pep Guardiola heeft zijn contract bij de Engelse landskampioen Manchester City tot medio 2021 verlengd, zo maakte de club donderdag bekend.

De 47-jarige Guardiola is sinds de zomer van 2016 bij de Citizens aan de slag, waar hij coach is van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. Zijn vorige overeenkomst zou medio 2019 aflopen.

“Ik hou ervan om met deze spelersgroep te werken en we zullen ons best doen de eerstvolgende jaren. Als coach moet je goed in je vel zitten tussen de spelers en dat is bij mij het geval”, verklaarde Guardiola. “Elke dag proberen we het team en de spelers individueel te verbeteren. We hebben een jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar waarmee we vooruitgang willen blijven boeken.”

Guardiola leidde de Citizens dit seizoen naar de titel in de Premier League. Het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne behaalde 100 punten, een record, en maakte 106 doelpunten. Ook de League Cup mocht Manchester City in de prijzenkast zetten, na een 3-0 zege tegen Arsenal op Wembley. Als kers op de taart werd de Spanjaard door zijn collega’s verkozen tot Coach van het Jaar. Het hoofddoel van het seizoen was echter de Champions League, maar daar slaagde hij er niet in de Citizens voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de beker met de grote oren te bezorgen. Met dominant voetbal leken ze nochtans aardig op weg, totdat een ontketend Liverpool hen in de kwartfinales een halt toeriep.

De Spanjaard stapelde tussen 2008 en 2012 de prijzen op als trainer van FC Barcelona. Daarna trok hij die lijn door bij Bayern, waarmee hij drie titels op rij pakte. Ook Bayern kon hij echter nooit naar de eindzege op het kampioenenbal loodsen. Met Barça lukte dit in 2009 en 2011, goed voor een totaal van 23 trofeeën in negen seizoenen als coach.