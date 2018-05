Legende Iker Casillas plakt er nog een jaar aan vast bij Porto

Iker Casillas verdedigt ook volgend seizoen het doel van FC Porto. Dat maakten beide partijen donderdag bekend op Twitter. De Spanjaard tekende bij voor één seizoen.

De 37-jarige doelman liet een tijdje geleden in de Spaanse media weten open te staan voor een contractverlenging bij Porto. Casillas vervoegde de Portugese club in de zomer van 2015 en pakte dit seizoen zijn eerste landstitel. In Spanje had hij eerder met Real Madrid (1999-2015) ook al vijf landstitels (2001, 2003, 2007, 2008 en 2012), twee bekers (2011 en 2014) en drie Champions League-titels (2000, 2002 en 2014) op zijn palmares bijgeschreven. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen en in 2008 en 2012 Europees kampioen.

Casillas zou volgens het Portugese dagblad Jornal de Noticias hebben toegestemd met een fikse salarisverlaging. Begin maart meldde de club immers nog dat ‘San Iker’ Porto zou verlaten. Zijn loon woog te veel op het spelersbudget van de Draken. Tot dit seizoen was Casillas met een brutoloon van 7,5 miljoen euro per jaar de best betaalde speler in de Primeira Liga.