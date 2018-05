Vulkaan uitgebarsten op Hawaï: “Zoek dekking”

‘De aspluim zal het omliggende gebied bedekken’, zo waarschuwt de civiele bescherming van Hawaï op de sociaalnetwerksites. Ook het nabijgelegen Hilo - met 43.000 inwoners de grootste stad op het eiland Hawaï - dreigt te worden getroffen door het neervallende as. De overheid roept alle inwoners op om beschutting te zoeken.

Volgens Amerikaanse onderzoekers vond de uitbarsting plaats om 04.15 lokale tijd. De as wordt volgens de wetenschappers 9.1 kilometer de lucht in gestuwd.

Kilauea staat al enkel weken op uitbarsten. De kraterbodem begaf het op 1 mei. Sindsdien is er een erosie aan de gang van de wanden van de vulkaan. Daarom werden al verschillende plaatsen ontruimd. Tientallen huizen werden ook beschadigd door de lava die stroomde uit de scheuren op de flanken van de vulkaan.

Toen de lavastromen van de Kilauea-vulkaan vorige week woongebied bereikten, moesten ook al eens 2.000 mensen vluchten. Er doken toen beelden op van een auto die volledig opgeslokt wordt door de lava.

De Kilauea-vulkaan is bijzonder actief en is de voorbije drie decennia regelmatig uitgebarsten.

Warning from @CivilDefenseHI that an explosive eruption has occurred at #Kilauea. Ash plume expected to spread to SE. Driving conditions may be dangerous. Shelter in place if you can.