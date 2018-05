Slagerij gevandaliseerd: eigenaar beschuldigt veganisten

In Rijsel is een slagerij het mikpunt geworden van “veganistische agressie”. De gevel van de winkel in Rijsel werd beklad met slogans en de winkelruiten werden gebroken. De vandalen zijn niet gevat, maar de winkelmanager denkt dat veganisten achter de actie zitten.

De slagerij ligt in het centrum van Rijsel en werd in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd. Op camerabeelden is te zien hoe drie personen voorwerpen naar de winkelruit gooien en zich onmiddellijk uit de voeten maken.

“Elke ochtend heb ik schrik als ik aankom, het zijn extremisten,” vertelt de winkelmanager Valérie Carrel aan persagentschap AFP. De identiteit van daders is niet bekend maar Carrel wijst met een beschuldigende vinger naar veganisten en dierenrechtenactivisten. “Wij respecteren hun levenswijze, maar zij respecteren ons beroep niet, en dat is verkeerd”, zegt ze aan de televisiezender France 3.

Volgens Carrel is dit de tweede keer dat de winkel beschadigd werd. In 2017 werden er in nepbloed anti-vlees slogans op de gevel geschreven. Ondanks het herhaalde vandalisme wil de eigenaar zich niet laten intimideren .“Ik zal nooit mijn winkel sluiten omwille van hun acties”, klinkt het.

Naast de winkelruiten werd de gevel van de slagerij ook beklad met een slogan. “Stop het speciesisme,” staat er te lezen in groene graffiti.

“Speciesisme is het discrimineren van levende wezens op basis van hun soort. Het inzetten van dieren voor vrijwel alle aspecten van menselijke leven: landbouw, wetenschap, ontspanning etc.” Dat zegt de woordvoerder van dierenrechtenorganisatie Animal Rights, Benoit Van den Broeck. Volgens hem is de term alleen van toepassing op mensen omdat roofdieren, die andere dieren opeten, hun instinct volgen terwijl de mens de optie heeft om alleen planten te eten.