Buffon luidt einde van de ‘Fab Five’ in: deze wereldtoppers ondergingen de ultieme vernedering uit pure clubliefde

Volgende zaterdag maakt de voetbalwereld het einde van een tijdperk mee. Dan speelt Gianluigi Buffon namelijk zijn laatste wedstrijd voor Juventus. ‘Gigi’ sluit zijn carrière in de Serie A af met titel en beker, maar het zag er ooit veel slechter uit voor de Oude Dame. En toch bleven vijf wereldtoppers Juve trouw, waaronder Buffon.

We keren terug naar de zomer van 2006. In het Italiaanse voetbal is een bom ontploft, genaamd ‘Calciopoli’. Verschillende clubs worden beschuldigd van ongeoorloofde contacten met en zelfs het omkopen van scheidsrechters. Juventus is er daar één van en wordt met het WK in aantocht uiteindelijk het zwaarst gestraft. De Oude Dame speelt de titels van 2005 en 2006 kwijt, en moet gedwongen degraderen naar de Serie B.

Een immense klap voor de meest succesvolle club uit de Italiaanse voetbalgeschiedenis, die drie jaar eerder nog de finale van de Champions League speelde. De meeste sterspelers kiezen eieren voor hun geld en vertrekken relatief goedkoop richting andere clubs. Zlatan Ibrahimovic en Patrick Viera naar Internazionale, Fabio Cannavaro en Emerson naar Real Madrid, Lilian Thuram en Gianluca Zambrotta naar Barcelona.

Buffon (centraal) viert de titel in de Serie B met Boumsong (links) en Zebina. Foto: rr

Clubliefde

Gelukkig voor de Oude Dame was de clubliefde van vijf van hun wereldsterren te groot om te vertrekken. Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Mauro Camoranesi, Alessandro Del Piero en David Trezeguet besloten om de vernedering in de Italiaanse tweedeklasse te doorstaan en te vechten voor de Bianconeri. Met aanwinsten als Jean-Alain Boumsong, Valeri Bojinov en een hoop beloften.

“Toen ik besloot om in de Serie B te gaan spelen, was ik blij. Ik moest wel om een soort signaal uit te sturen”, vertelde Buffon in een gesprek met Gerard Piqué. “Dat voetballers ook gevoelens hebben en dat er meer in het leven is dan populariteit en geld. Ik zou het zo opnieuw doen. We speelden meteen kampioen en het was een leuk jaar. Daarna was Juve onherkenbaar maar zes jaar later wonnen we weer de titel. Het blijft een zware beslissing maar we hebben een terugkeer gerealiseerd.”

Juve promoveerde meteen weer naar de Serie A, samen met Napoli en Genoa. Elf jaar later komt er een definitief einde aan hun ‘Fab Five’. Nedved hing al in 2009 de voetbalschoenen aan de haak, de intussen gestopte Trezeguet trok in 2010 de Turijnse deur achter zich dicht, Del Piero en Camoranesi verlieten Juve in 2012 en stopten wat later. Nu is het dus ook over en uit voor Buffon bij de Oude Dame.