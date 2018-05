Oefeninterland tussen Rode Duivels en Portugal is reeds uitverkocht

Brussel - De oefeninterland van zaterdag 2 juni (20u45 in Brussel) tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo is reeds uitverkocht, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag bekend.

Opvallend snel, want de openbare verkoop was pas vandaag/donderdag van start gegaan. Voor de interland tegen Egypte (6 juni) en de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica op maandag 11 juni zijn er wel nog tickets beschikbaar. Twee dagen later zakt de selectie vervolgens af naar Moskou. Op het WK wachten in groep G Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).

In de WK-voorbereiding wordt er op vrijdag 8 juni vanaf 17u30 in het nationaal oefencentrum in Tubeke één open training op Belgische bodem afgewerkt. Ook in Rusland worden tijdens één training de deuren geopend voor het publiek. Op de eerste training van de Duivels op Russische bodem zijn de fans op donderdag 14 juni (vanaf 16u45) welkom in het Guchkovo sportcentrum in Dedovsk.

Maandagmiddag maakt bondscoach Roberto Martinez alvast zijn 23-koppige WK-selectie en 12 reserven bekend. Dinsdag begint de voorbereiding met een deel van de spelersgroep, vanaf maandag 28 mei start het echte werk met de voltallige groep.