Homoseksuele Simon (19) doet emotionele oproep aan alle ouders op Internationale Dag tegen Homofobie: “Aanvaard hen, want het doet pijn”

De 19-jarige Simon De Witte uit Ingelmunster grijpt de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie aan om een inspirerende boodschap de wereld in te sturen. Hij roept via VTM Nieuws ouders op om hun kind te aanvaarden als ze homoseksueel zijn, omdat de pijn van de afwijzing enorm kan kwetsen. Dat heeft hij immers aan den lijve moeten ondervinden.

Simon was 16, toen zijn moeder zei dat hij niet meer welkom was thuis, nadat hij had durven te vertellen dat zijn vriend hem zou oppikken van de luchthaven. De reactie van zijn mama, met wie hij een heel goede band had, kwam bijzonder hard aan. “Als je je beter voelt bij je vriend, dan weet je de deur zijn”, zei ze tegen haar zestienjarige zoon. “Na dat moment op de luchthaven wist ik dat ze me nooit zou aanvaarden en dus ben ik meegegaan met mijn vriend”, reageert Simon aan VTM Nieuws.

Tot op de dag van vandaag is het voor Simon heel moeilijk wanneer hij aan zijn moeder denkt. “Toen ik afstudeerde was ze niet op mijn proclamatie en dat deed heel veel pijn. Je ouders zijn je grote voorbeeld en als ze je niet aanvaarden stort alles in”, vertelt hij. Wanneer het fout liep met zijn toenmalige vriend besloten zijn vader en stiefmoeder om Simon meteen opnieuw in zijn huis op te nemen. Stap voor stap heeft hij nu ook opnieuw contact met zijn moeder.

Oproep naar ouders

Nu wil hij, als ‘Mr. Gay Belgium’-kandidaat, een steun zijn voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. “Ik snap dat je als ouder geschrokken kan zijn, maar aanvaard je kind, hoe moeilijk dat ook is. Als het kind zich geout heeft en je dat niet kan aanvaarden, probeer het eerst te verwerken en spreek je kind daarna terug aan. Bied dan je excuses aan en zeg dat je hen aanvaardt. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen om te horen dat ze zichzelf mogen zijn en welkom zijn thuis”, besluit hij.