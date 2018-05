Op bezoek bij Axel Witsel in Tianjin: “Natuurlijk stond het financiële voorop, maar het is nog steeds een unieke ervaring”

Maandag maakt de bondscoach zijn ­WK-selectie bekend, de officiële start van Rusland 2018. Bij de certitudes: Axel ­Witsel en Yannick Carrasco, die zich voor ettelijke miljoenen euro’s hadden begraven in de exotische maar minderwaardige Chinese Super League. Zei men. We zochten hen op in China en ontmoetten er twee ­opvallend gemotiveerde soldaten van Roberto ­Martinez. Vandaag: Axel Witsel in Tianjin. “Ja, de intensiteit ligt hier een stukje lager. Maar ik ben nog steeds dezelfde voetballer.”