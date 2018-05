Geen hoop meer voor 24-jarige fietsster na ongeval

Sint-Niklaas - Er is geen hoop meer voor de 24-jarige vrouw uit Sint-Niklaas die woensdagavond werd aangereden door een auto op het fietspad van het kruispunt van de Singel met Vijfstraten. De bestuurder van de auto die de fietsster aanreed, had op dat moment groen licht.

Het dramatische ongeval gebeurde woensdagavond om 18.15 uur. Een 48-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas reed met zijn Mercedes op de Singel in de richting van het station, en had volgens alle getuigen groen licht ter hoogte van het kruispunt met Vijfstraten.

Op het moment dat de auto aan de verkeerslichten kwam, stak een 24-jarige fietsster uit Sint-Niklaas onverwacht de baan over in de richting van Vijfstraten.

In de voorruit

De bestuurder ging in de remmen maar kon de fietsster niet meer ontwijken. De jonge vrouw belandde in de voorruit van de wagen en kwam zwaar ten val.

“De vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt woordvoerster Sofie Buyse van de politie van Sint-Niklaas.

Kunstmatig in leven gehouden

“Een deskundige van het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.”

De toestand van de vrouw was kritiek. Ze werd donderdag kunstmatig in leven gehouden. Hoop op overleving was er niet meer.

De 24-jarige vrouw is de dochter van een hoofdverpleegkundige van het AZ Nikolaas. Op de plaats van het ongeval werden donderdag bloemen gehangen rond het verkeerslicht waar de aanrijding gebeurde.

De bestuurder van de wagen die de fietsster aanreed, verkeerde net als zijn passagiers in shock na het ongeval.