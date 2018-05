Geen Belgen in Team van het Jaar Europa League, zes spelers van Atletico

De UEFA heeft donderdag het Team van het Jaar van de Europa League bekendgemaakt. Winnaar Atletico levert zes van de achttien spelers, verliezend finalist Marseille komt aan drie.

Ook Sporting Lissabon levert drie spelers, RB Leipzig en Salzburg twee. Leonardo Bonucci (AC Milaan) en Ciro Immobile (Lazio Rome) zijn de eenzaten in de ploeg, die is samengesteld door technische waarnemers van de UEFA.

Er zitten geen Belgen in het team en ook de vier Belgische teams leverden geen spelers voor het Team van het Jaar. Zulte Waregem ging er als derde van groep K uit in de poulefase, Club Brugge, AA Gent en Oostende sneuvelden al in de voorrondes.

Team van het Jaar:

Doelmannen: Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid), Rui Patricio (Por/Sporting Lissabon)

Verdedigers: Leonardo Bonucci (Ita/AC Milaan), Diego Godin (Uru/Atletico Madrid), Stefan Lainer (Oos/Salzburg), Luiz Gustavo (Bra/Marseille), Bouna Sarr (Fra/Marseille)

Middenvelders: Bruno Fernandes (Por/Sporting Lissabon), Naby Keïta (Gui/Leipzig), Koke (Spa/Atletico Madrid), Saul Niguez (Spa/Atletico Madrid), Gabi (Spa/Atletico Madrid), Diadie Samassékou (Mal/Salzburg)

Aanvallers: Gelson Martins (Por/Sporting Lissabon), Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid), Ciro Immobile (Ita/Lazio Rome), Dimitri Payet (Fra/Marseille), Timo Werner (Dui/Leipzig)