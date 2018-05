Eclairs kleuren blauw-zwart: de zoete smaak van de overwinning

Brugge - De overwinning smaakt zoet, maar nergens smaakt ze zo zoet als in bakkerij Dewitte. Want om de landstitel van Club Brugge te vieren, pakt de bakkerij uit met een blauw-zwarte eclair.

Zondag was het al feest op de Platse, maandag is er nog de officiële kampioenenhulde op de Markt, maar ondertussen heeft de titelviering van Club Brugge ook al de bakkerstoog bereikt. Want tussen het alledaagse gebak bij bakker Dewitte in de Gistelse Steenweg, op een boogscheut van het Jan Breydelstadion, liggen sinds deze week ook blauw-zwarte eclairs te blinken. Een schot in de roos, zo blijkt.

Al meteen uitverkocht

“En of de vraag groot is. We vragen natuurlijk niet aan iedereen waar ze vandaan komen, maar we hebben bijvoorbeeld al een dame uit Zwevezele over de vloer gehad speciaal voor onze eclairs. Tevergeefs weliswaar, want ze waren op dat moment al uitverkocht”, zegt zaakvoerster Sofie Claeys, die op enkele dagen tijd al een paar honderd eclairs over de toog zag gaan. “We staan versteld van al die Club-supporters, en we vermoeden dat de echte stormloop nog moet komen, met de laatste thuismatch van Club Brugge komende zondag en de kampioenenviering op Pinkstermaandag.”

Ook in groen-zwart

Prijskaartje voor een blauw-zwarte kampioeneneclair: 1,95 euro, ofwel 10 cent meer dan de gewone versie. “Want voor de tweede kleur, waarvoor een natuurlijke kleurstof gebruikt wordt, is er een bijkomende handeling nodig.”

Het is niet de eerste keer dat de bakkerij uitpakt met een kampioeneneclair, want na de promotie van Cercle Brugge vonden eerder al groen-zwarte eclairs hun weg naar de toog. “Wij kijken al erg uit naar de eerste voetbalderby. Want ja, dan zullen we eclairs in beide kleuren verkopen. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd welke het meest in de smaak zullen vallen."