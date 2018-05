Fransman vertelt onwaarschijnlijk verhaal over Robbie Keane, een tackle en twee vrouwen in een bar

Kent u Robbie Keane nog? De bonkige spits maakte naam en faam bij Leeds United en Tottenham, en speelde liefst 146 keer voor de Ierse nationale ploeg. Maar blijkbaar was Keane ook naast het veld een speciale kerel.

Keane verliet in 2012 het Europese voetbal voor de Amerikaanse MLS. Hij trok toen naar Los Angeles Galaxy, waar hij tot januari 2017 aan de slag was. Sindsdien is de nu 37-jarige aanvaller aan de slag bij het Indische ATK. Daarvoor scoorde hij dit seizoen al zes doelpunten in negen wedstrijden.

Doorbreken bij Tottenham lukte niet voor Dorian Dervite, maar de Franse verdediger had deze week wel een sappig verhaal bij over Keane. De nu 29-jarige speler van Bolton was te gast bij SFR Sport en blikte er terug op zijn dagen bij de Spurs. Het meest opvallende was zijn quote over Keane.

“Na twee of drie pinten kwam hij naar mij toe”, zei Dervite. “Hij zou me wel eens leren hoe je in Engeland moet tackelen. Ik pakte zijn glas vast en toen zag ik hoe hij een sprint inzette en twee willekeurige vrouwen onderuit haalde in het midden van dat café.”