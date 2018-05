Amerikaanse Senaat bevestigt benoeming Gina Haspel aan het hoofd van CIA

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag het licht op groen gezet voor de benoeming van Gina Haspel als hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst CIA.

Door president Donald Trump voorgedragen, moet Haspel de opvolgster worden van Mike Pompeo die nu minister van Buitenlandse Zaken is.

De 53-jarige heeft al 33 jaar bij de CIA doorgebracht. Zij is niet onomstreden vanwege haar rol in controversiële ondervragingstechnieken. In de Senaat zei ze dat martelen niet helpt om iemand aan de praat te krijgen en beloofde ze dat zij daarnaar niet zal teruggrijpen eenmaal ze de inlichtingendienst leidt.

Haspel kreeg 54 stemmen voor en 45 stemmen tegen. Ze kreeg onder meer de steun van zes Democraten, zo meldt CNN. Drie Republikeinen waren gekant tegen de benoeming van Haspel. Onder hen John McCain, die gefolterd werd tijdens de Vietnamoorlog en stelde dat de benoeming een “fout signaal” zou zijn. Volgens hen mogen de VS enkel methodes gebruiken om zich te beschermen die “overeenkomen met de waarden die we nastreven en die we promoten in de wereld”.

Haspel wordt de eerste vrouw aan het hoofd van de inlichtingendienst.