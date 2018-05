Portugal trekt zonder EK-held en Nani, maar mét Ronaldo naar het WK in Rusland

Portugees bondscoach Fernando Santos heeft donderdag zijn selectie voor het WK voetbal in Rusland bekendgemaakt. Eder (Lokomotiv Moskou), die nog scoorde in de finale van het EK in 2016, en Nani (Lazio Rome) zijn de opvallendste afwezigen. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) is uiteraard wel van de partij bij de Europese kampioen.