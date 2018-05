Arsenal wil praten met Henry: zoektocht naar opvolger Wenger leidt ook langs onze assistent-bondscoach

Arsenal maakt werk van het post-Arsène Wenger-tijdperk en is bezig aan een rondje langs potentiële opvolgers. Daarbij passeert ook onze assistent-bondscoach de revue, Thierry Henry.

Met 228 doelpunten is Thierry Henry topschutter aller tijden voor Arsenal en een icoon voor eeuwig. Aangezien de Fransman in het verleden al liet verstaan dat hij op een dag graag zijn oude club zou trainen – het tegendeel zou verbazen – komt hij nu ook in beeld in de zoektocht naar een opvolger voor Arsène Wenger.

Volgens The Daily Mail wil Arsenal begin volgende week met hem praten, zoals het dat eerder ook deed met dat andere Franse boegbeeld van weleer, Patrick Vieira, tegenwoordig coach van New York City FC.

Die timing komt niet helemaal gelegen, aangezien vanaf volgende week dinsdag ook de eerste Rode Duivels in Tubeke zullen arriveren om zich voor te bereiden op de wereldbeker in Rusland. Weliswaar een beperkte groep, maar na de bekendmaking van de selectie op maandag begint de aanloop.

De voetbalbond is evenwel nog niet ingelicht over de interesse voor Henry, wat doet twijfelen of het wel zo ernstig is. De assistent van bondscoach Roberto Martinez heeft geen ervaring als hoofdtrainer. Meer dan een gesprek uit beleefdheid, wegens zijn verleden bij The Gunners, lijkt het niet, vooraleer Arsenal zijn nieuwe trainer voorstelt.

Rechterhand Guardiola

Die topfavoriet om Wenger op te volgen, is een andere oud-speler: ­Mikel Arteta. De pas 36-jarige ex-middenvelder is sinds twee seizoenen assistent-trainer van Pep Guardiola bij Manchester City. Het is een publiek geheim dat Arteta wat graag hoofdtrainer wil ­worden. Gisteren kreeg hij alvast alle steun van zijn oude baas.

“Hij heeft alle kwaliteiten om het werk op zich te nemen. Hij was een leider, gepassioneerd door voetbal en kent de club dus waarom niet?”, zo zei Wenger.