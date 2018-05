Slechts vier op de honderd bruikbare daken in ons land hebben zonnepanelen

Amper vier op de honderd bruikbare daken hebben zonnepanelen. Het geeft aan dat Vlaanderen nog een enorm potentieel heeft om zonne-energie op te wekken. Limburg doet het nu al heel goed, West-Vlaanderen bengelt onderaan. Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD) roept iedereen op nog een tandje bij te steken. “We hebben in Europa niet de meeste zon, maar wel heel veel daken.”

Het gaat goed met de sector van de zonnepanelen. Maandag wordt in Aalst zelfs een kerk ingehuldigd met zonne­panelen. Parochianen en buurtbewoners hebben er samen in geïnvesteerd. “Het zijn niet alleen meer de particulieren die er leggen. Ook bedrijven en winkels doen het. Dit jaar zijn er meer grote projecten gepland”, zegt Bram Claeys, directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen.

En toch liggen er maar op 4,4 procent van alle ideaal gelegen daken zonne­panelen, aldus het Vlaams Energieagentschap. Mochten die allemaal worden gebruikt, zou dat in totaal 57 gigawatt aan stroom kunnen opleveren. Bijna tien keer meer dan alle bestaande kerncentrales samen. “En dan hebben we het nog niet over daken die iets ­minder geschikt zijn”, zegt Claeys.

Minister Tommelein blijft wel erg optimistisch over de opmars van zonne-energie. Elk jaar verdubbelt het aantal nieuwe installaties. De doelstelling om tegen eind 2020 aan 6,5 procent van de bruikbare daken of 3,7 gigawatt te zitten, is volgens hem zeker haalbaar. “Ik kreeg vaak het verwijt té voluntaristisch te zijn, maar het bewijs dat het kan, is er.”

Het is volgens de liberaal een sterk argument om kernenergie te vervangen door onder meer hernieuwbare energie. Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever wil terugkomen op de kernuitstap, maakt Tommelein kwaad. “Het zijn dan blijkbaar overal in Europa stommeriken. Enkel in Antwerpen zijn ze slim.”

Premies voor thuisbatterijen

In West-Vlaanderen liggen de minste panelen (3,8%). Limburg (6,6%) is kop­loper. Antwerpen (4,6%), Oost-Vlaanderen (4,1%) en Vlaams-Brabant (3,8%) volgen. Om mensen nog meer aan te moedigen, komen er straks premies voor thuisbatterijen om zonne-energie op te slaan.