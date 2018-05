Roberto Martinez blijft ook na het WK in Rusland bondscoach van de Rode Duivels. De Spanjaard zal zijn contract met twee jaar verlengen, dus tot het EK in 2020. Maar is dat een goede beslissing van de Belgische voetbalbond? Stem in onze poll!

