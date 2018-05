KFC Duffel gaat niet verder met Lierse SK: “Onze voorzitter hield zijn been stijf”

Brussel - KFC Duffel heeft woensdag op zijn raad van bestuur beslist om niet in zee te gaan met het oude bestuur van Lierse SK. Dat meldde de club uit de tweede amateurklasse via Facebook.

KFC Duffel was bang zijn eigenheid te verliezen door samen te gaan met het intussen failliete Lierse. Zo zouden de clubkleuren en -logo in het gedrang komen.

“De onderhandelingen over een eventuele samensmelting met (het nieuwe) Lierse zijn definitief afgesprongen. KFC Duffel blijft KFC Duffel”, klinkt het. “Onze voorzitter hield zijn been stijf over de eisen die hij stelde om de eigenheid van onze club te garanderen. Daarin konden de gesprekspartners zich niet vinden.”

Lierse blijft onderhandelen met Oosterzonen over een doorstart in de eerste amateurklasse, de piste die op het meeste steun kan rekenen bij het Supportersverbond Lierse. Supporterscollectief Lierse voor Altijd stelde maandag zijn huwelijk met stadsgenoot Lyra voor.