Vriend van dader mesaanval Parijs in verdenking gesteld

In Frankrijk heeft de onderzoeksrechter donderdag Abdoul Hakim A., een vriend van de dader van de mesaanval zaterdag in Parijs, Khamzat Azimov, in verdenking gesteld en opgesloten. Dat zeggen bronnen dicht bij het onderzoek.

Abdoul Hakim A. werd zondag opgepakt in Straatsburg en werd al door de Franse autoriteiten gevolgd wegens radicalisering. Donderdag moest de 20-jarige, die de Franse nationaliteit heeft maar geboren is in Tsjetsjenië, na vier dagen in voorlopige hechtenis voor de onderzoeksrechter verschijnen. Hij wordt “misdadige terroristische samenspanning” ten laste gelegd.

Terrorist Khamzat Azimov werd doodgeschoten. Foto: AP

Donderdag werden in het onderzoek naar de mesaanval ook nog twee vrouwen opgepakt, zo maakte de procureur van Parijs, François Molins, eerder al bekend. Een van hen is de 19-jarige geradicaliseerde Inès Hamza, die gehuwd was met Abdoul Hakim A. en geprobeerd had om naar Syrië te vertrekken.

Zaterdag vermoordde Khamzat Azimov één persoon en verwondde vijf anderen in de Franse hoofdstad. Hij werd gedood door een agent. De mesaanval werd zondag in een videoboodschap opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (ISIS).