Menen - Een korte maar felle brand in een rijwoning op Wijk Ten Dale in Rekkem heeft donderdagavond heel wat schade aangericht.

Het vuur ontstond wellicht in de garage en breidde zich uit naar de zolderverdieping van het huis, terwijl er in de rest van de woning vooral rook- en waterschade is.

Ook het huis van de buren heeft te lijden onder rookschade, waardoor de buren elders de nacht moesten doorbrengen.

Wat precies aan de oorzaak ligt van de brand, is niet meteen duidelijk.

Foto: ndz