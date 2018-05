CLUBNIEUWS. Boze Onyekuru heeft buikgriep (of transferkoorts?), Gent neemt afscheid van clubicoon

De laatste speeldag in de Jupiler Pro League staat voor de deur, maar heel wat Belgische clubs zijn toch al bezeten van de transferkoorts. Dat blijkt uit onze dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Afscheid van Milicevic

AA Gent neemt na dit seizoen afscheid van clubicoon Danijel ­Milicevic. De Bosnische Zwitser werd het voorbije half jaar uitgeleend aan het Franse Metz mét optie, maar omdat Metz degradeerde wordt die niet ­gelicht. Het contract van de 32-jarige Milicevic bij AA Gent loopt in juni 2019 af en het is niet de bedoeling dat te verlengen. “We proberen een oplossing bij een andere club te vinden voor Milicevic”, zegt algemeen directeur van AA Gent, Michel Louwagie. (vdm)

ANDERLECHT. Onyekuru heeft buikgriep

Nu Henry Onyekuru (21) niet in de WK-selectie van Nigeria zit, denkt de spits na over zijn toekomst. Die lijkt niet bij Anderlecht te liggen. Paars-wit had nochtans een akkoord met Everton voor een extra jaar huur, maar omdat Onyekuru bij RSCA na zijn knieblessure geen speelminuten kreeg met het oog op het WK, is hij boos en teleurgesteld. ­Zeker nadat hij zondag in Gent op de ­tribune zat.

Deze week was de aanvaller alvast niet op training bij Anderlecht. Officieel heeft hij buikgriep en heeft zijn afwezigheid niets met een transfer te maken. Zijn makelaars onderzoeken momenteel wel of hij volgend seizoen niet gewoon voor zijn moederclub Everton kan uitkomen en dus een ­Engelse werkvergunning kan krijgen. Lukt het niet, dan zijn er nog genoeg ­geïnteresseerden. Zo volgt het Duitse Borussia ­Mönchengladbach de ­situatie. De Borussen ­ontkennen wel verre­gaande interesse omdat ze de toestand van zijn knie nog niet kennen, maar ­Onyekuru beantwoordt wel aan het profiel dat ze zoeken. Daarnaast lonken er ook Franse en Spaanse clubs. (jug)

BEERSCHOT WILRIJK. Ook laatste match voor Swinkels en Schaessens

De wedstrijd tegen Eupen staat in het teken van het afscheid van Hernan Losada, maar de Argentijn is lang niet de enige die morgen afscheid neemt van het Kiel. Arjan Swinkels vertrekt na twee sterke seizoenen naar KV Mechelen. Jaric Schaessens trekt dan weer naar Rupel Boom. Tot slot wordt het ook de laatste wedstrijd voor doelman Rafael Romo. De Venezolaan, die op huurbasis actief was bij paars-wit, keert na één seizoen terug naar zijn Cypriotische moederclub Apoel Nicosia. (hf)

KV KORTRIJK. Toekomst Verboom onzeker

De waslijst geblesseerden bij KV Kortrijk blijft maar groeien. Ondertussen is al een heel elftal buiten strijd. Met Kaminski, Verboom, Kumordzi, Palmer-Brown en Van Loo valt er een hele achterlinie weg. Op het middenveld is ook Makarenko niet beschikbaar, de jonge Ivanof maakt zo kans op een basisstek. De toekomst van Verboom bij KV Kortrijk is overigens onduidelijk. De linksachter wordt gehuurd van Zulte Waregem met aankoopoptie, maar de Kerels twijfelen eraan om die te lichten. (gco)

KV OOSTENDE. Albanese spits wordt vandaag voorgesteld

De wedstrijd tussen KV Oostende en Antwerp van zaterdagavond is uitverkocht. De seizoensafsluiter wordt dus voor een nokvolle Versluys Arena gespeeld. Voor de wedstrijd worden enkele iconen in de bloemetjes gezet die 25 jaar geleden de promotie naar eerste klasse wisten te verwezenlijken. Samen met ex-doelman Didier Ovono reiken ze de awards voor de spelers van het seizoen uit.

De nieuwe spits Sindrit Guri, een 24-jarige Albanees, wordt vandaag voorgesteld. (jve)

OH LEUVEN. Alleen Diedhiou ontbreekt

Simon Diedhiou mist de laatste wedstrijd van het seizoen bij OHL door een hamstringblessure. Verder kan Nigel Pearson over een volledig fitte kern beschikken. Zelfs Clément Fabre en Flavien Le Postollec trainden gisteren mee. “Het is fijn voor hen dat ze een moeilijk seizoen nu toch nog met een goed gevoel kunnen afsluiten”, sprak Pearson. (mah)

STANDARD. Carcela inzetbaar tegen Charleroi

Na enkele dagen met knieproblemen heeft Mehdi Carcela gisteren de groepstraining hervat. Hij is zondag inzetbaar tegen Charleroi. Razvan Marin (enkel) is zo de enige geblesseerde bij de Rouches. De Supercup tegen landskampioen Club Brugge staat voorlopig gepland op zondag 22 juli en wordt in het Jan Breydelstadion gespeeld. (bfa)

STVV. Legear en Kotysch twijfelachtig voor slotmatch

Naast Sascha Kotysch trainde ook Jonathan Legear gisteren niet. Het duo raakt allicht niet speelklaar voor de slotmatch tegen groepswinnaar Lokeren. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Mmaee en Aït-Atmane opgevist

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Kortrijk kan interim-trainer Dirk Geeraerd vanavond geen beroep doen op de geblesseerden Cools, Dierckx, Ndiaye, Demir, Moren en Foulon. Aleksandar Boljevic is dan weer geschorst. Opvallend: Ryan Mmaee en Rachid Aït-Atmane, die onder Vermant op het achterplan verzeild waren, zitten opnieuw in de selectie. (whb)

ZULTE WAREGEM. Hamalainen op weg naar Duitse tweede klasse

Brian Hamalainen, de Deense linksachter van Zulte ­Waregem, zal wellicht eerstdaags een contract tekenen bij Dynamo Dresden uit de Duitse tweede klasse. De Duitse club eindigde dit seizoen amper één punt boven de degradatiezone. ­Hamalainen stond ook in de belangstelling van AA Gent, maar wil op 28-jarige leeftijd een andere competitie ontdekken. De Deen verlaat ­Essevee transfervrij. (jcs)