Parket vervolgt vier Brugse grafdelvers die foto's van skeletten maakten

Brugge - Het parket vervolgt vier Brugse grafdelvers voor grafschennis en diefstal. Aanvankelijk bekenden er slechts twee dat ze foto’s maakten van skeletten die ze opgroeven. Maar de speurders zijn ervan overtuigd dat de hele equipe op de hoogte was.

Vier grafdelvers van de stad Brugge zullen zich begin juni voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Een van hen wordt enkel verdacht van grafschennis, bij de drie anderen komt daar ook diefstal bij. Het viertal maakte geregeld foto’s van skeletten die ze moesten opgraven. Twee van hen bekenden ook dat ze weleens persoonlijke spullen – zoals een ring of gouden tand – uit het graf stalen. De speurders konden ook de betrokkenheid van de twee andere grafdelvers achterhalen. Al ontkenden ze toen iets met de feiten te maken te hebben.

Lugubere foto's

Het viertal vormde samen de kleine equipe die het ‘vuile werk’ op zich nam. Ze moest graven verwijderen waarvan de concessie verlopen was. Daarvoor moesten ze de stoffelijke resten opgraven om die te sorteren en in een massagraf te deponeren.

De feiten kwamen aan het licht toen een van hen – Kevin D. (30) uit Loppem – werd opgepakt naar aanleiding van de voetbalrellen na Club Brugge-Antwerp in oktober vorig jaar. De speurders vonden op zijn smartphone lugubere foto’s. De man werkte toen al drie jaar bij de stad Brugge. Op een van de foto's is zelfs een schedel te zien waarop hij een hakenkruis tekende. Een verzwarende omstandigheid, omdat daar volgens het parket een racistisch motief uit blijkt. Hij stuurde één foto naar een vriend, de andere deelde hij met zijn collega’s.

Toen de feiten aan het licht kwamen, startte de stad een intern onderzoek. Kevin D. werd al ontslagen voor zijn betrokkenheid bij de rellen. Ook een andere grafdelver werd bedankt voor bewezen diensten toen hij bekende ooit iets uit een graf te hebben gestolen. De twee andere verdachten werken wel nog voor de stad. “Wij hebben het dossier in handen van het parket gegeven omdat wij op onze beperkingen botsten”, zegt Minou Esquenet (CD&V), schepen voor Personeel. “We wachten de verdere uitkomst nu af.”

De zaak zal op 5 juni voor de correctionele rechtbank in Brugge komen. Dat kan zo snel omdat er geen sprake is geweest van een gerechtelijk onderzoek. De stad Brugge kan zich ook nog steeds burgerlijke partij stellen in de zaak. En burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) belooft ook sancties voor de grafdelvers die nog in dienst zijn als het tot een veroordeling zou komen.

“Het werd ons zo aangeleerd”

De grafdelvers zelf hebben een opvallende uitleg voor hun foto’s. “We krijgen geld per skelet dat we opgraven. Die foto’s nemen we als bewijs en stuurden we weleens naar elkaar”, verklaarde Kevin D.

Een andere zegt dat hij zich van geen kwaad bewust was. “Wij hebben nooit een deontologische code gekregen. Als wij fouten maken, dan is het omdat de anciens het ons zo aangeleerd hebben.” Een redenering die volgens burgemeester Renaat Landuyt absoluut geen steek houdt. Volgens hem krijgen ze inderdaad een speciale vergoeding voor hun werk, maar worden ze niet per opgegraven lijk betaald.