Steenrijke bouwtycoon verdacht van fraude, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte: “Ik heb niets te verbergen”

Nieuwpoort - Grootschalige fraude, witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. De beschuldigingen aan het adres van Alain C., succesvol bouwpromotor uit Nieuwpoort, zijn niet min. Speurders namen bij een reeks huiszoekingen aanzienlijke geldsommen en vermoedelijk vervalste facturen in beslag. De man zelf, die na ondervraging werd vrijgelaten, ontkent dat hij gesjoemeld zou hebben. “Ik heb niets te verbergen.”

Het imperium van Alain C. ? Zaakvoerder van Sea Coast, gespecialiseerd in woning- en appartementsbouw en vakantieparken ? Runt keten van carwashes in heel Vlaanderen ? Eigenaar van Sea Coast Stables, een luxueuze manege

Een diploma heeft Alain C. nooit gehaald. De slagersschool in Diksmuide lag hem niet, ook al is hij de zoon van een veehandelaar. Al op zijn zestiende stapte hij daarom in de verkoop. Eerst eenvoudige producten, daarna kleine renovaties en uiteindelijk nieuwbouwprojecten. Vandaag is hij zaakvoerder van Sea Coast, een succesvol vastgoedbedrijf in Nieuwpoort, gespecialiseerd in woning- en appartementsbouw en vakantieparken. Het heeft hem geen windeieren gelegd: zo heeft hij onder meer zijn eigen helikopter. “Het ondernemerschap zit in je of niet. Succes is een kwestie van hard werken”, liet hij ooit in een interview optekenen.

Maar het succes lijkt zich nu tegen Alain C. te keren. Het gerecht neemt hem in het vizier op verdenking van mogelijke fiscale fraude, oplichting en witwaspraktijken. Een zestigtal speurders deed dinsdag een tiental huiszoekingen in West- en Oost-Vlaanderen. Ze vielen onder meer binnen in het Sea Coast-hoofdkantoor in Nieuwpoort en ze trokken ook naar Sea Coast Stables in Hamme, waar zijn luxueuze manege is gevestigd.

Bij de inval werden acht mensen gearresteerd en langdurig ondervraagd. Naast Alain C. zelf gaat het om mensen uit zijn entourage. Ook mede-investeerder Hendrik D. werd verhoord. Alain C. werd als enige van de gearresteerden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar die besliste om hem weer vrij te laten onder voorwaarden. Zo mag hij niet naar het buitenland vertrekken.

“Hoge bomen vangen veel wind”

Het onderzoek spitst zich vooral toe op het vermoeden van fraude bij de verkoop van appartementen. Het gerecht werd getipt dat Alain C. de voorbije jaren heel wat zwartgeld incasseerde. Ook al ontkent de man dat zelf met klem. “Als ik een appartement verkoop voor 150.000 euro zou ik zogezegd 100.000 euro in het zwart ontvangen. Maar dat is niet zo: wij aanvaarden geen zwartgeld. Ik heb dan ook niets te verbergen”, verklaarde hij ons woensdagavond.

Hij benadrukt dat het enkel om vermoedens gaat. “Hoge bomen vangen veel wind, hé. Ik denk dat het om jaloezie gaat. Het gerecht ontvangt een anonieme klacht dat wij in het zwart verkopen. Dus onderzoeken ze dat. Maar nogmaals: ik weet daar zelf niets van. Wij staan recht in onze schoenen.”

Feit is wel dat tijdens de huiszoekingen aanzienlijke geldsommen in beslag werden genomen. Volgens onze informatie gaat het om een bedrag tussen de 100.000 en 200.000 euro. Er zijn ook aanwijzingen dat er gesjoemeld werd bij kredietaanvragen aan de ING-bank. Bij verschillende facturen zou voor twee miljoen euro zijn vervalst.

Het onderzoek zit in een beginfase. De speurders moeten de inbeslaggenomen documenten verder uitpluizen. Ze gaan onder meer ook na of er witwaspraktijken zijn in de richting van het paardenmilieu waarin Alain C. actief is en sponsort. Daarnaast runt de man ook een keten van carwashes. Ook daar worden zijn inkomsten uitgevlooid.