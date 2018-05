Ruim zeventig zakken met geld en juwelen gevonden bij Maleisische oud-premier

In Maleisië heeft de politie na huiszoekingen in luxeappartementen van Najib Razak – tot vorige week nog premier van het land – 72 zakken met geld en juwelen in beslag genomen. Dat meldt het staatspersagentschap Bernama. Daarnaast legden de speurders ook beslag op 284 dozen met luxehandtassen, van onder meer de merken Louis Vuitton en Hermes.

Najib verloor vorige week onverwacht de parlementsverkiezingen in Maleisië. Hij moest de duimen leggen tegen de 92-jarige oppositieleider en voormalig premier (1981-2003) Mahathir Mohammed.

De 64-jarige Najib wordt ervan beschuldigd honderden miljoenen dollars te hebben verduisterd uit een ontwikkelingsfonds van de overheid (1MDB). Zelf ontkent de voormalige regeringsleider de beschuldigingen en een onderzoek van de overheid zuiverde eerder zijn naam.

Twee dagen na de verkiezingsnederlaag kondigde Mohammed – die twijfels heeft over de onafhankelijkheid van die nasporing – echter een nieuw onderzoek aan door de politie. Hij legde Najib een verbod op om het land te verlaten en schorste procureur-generaal Mohamed Apandi Ali, die hij ervan verdenkt Najib mogelijk te hebben geholpen bij het toedekken van de corruptie.

Woensdagavond voerde de politie huiszoekingen uit in zes woningen en appartementen van de oud-premier, vooral in de hoofdstad Kuala Lumpur. Behalve de met geld en juwelen gevulde zakken en de dozen met handtassen, nam de politie ook heel wat documenten in beslag. Daarnaast troffen de speurders ook een kluis aan, die op dit moment wordt open geboord.

