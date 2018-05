Ook vandaag staakt De Lijn: vooral stadsnetten getroffen

Brussel - Ook op de tweede dag van de staking van twee vakbonden bij De Lijn is de hinder voor de reizigers het grootst op de stadsnetten. Antwerpen lijkt het zwaarst getroffen door de staking van de socialistische en de liberale vakbond, zo blijkt uit een overzicht van De Lijn. Werkwillige chauffeurs worden ingezet op prioritaire assen.

In de stad Antwerpen rijden vrijdagochtend een derde van de trams en een vijfde van de stadsbussen. De tramlijnen 3, 6, 9, 10 en 15 rijden om het kwartier. Tram 6 rijdt ook naar Hoboken. Op tramlijnen 4, 5, 7, 8, 11, 12 en 24 wordt niet of amper gereden.

In Gent rijdt tramlijn 1 om de 7,5 minuten. Tramlijn 2 en 4 rijden om het halfuur. Op de streeklijnen rond Gent rijdt 40 procent van de bussen. Ook de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas ondervinden hinder. In Aalst is 50% van de chauffeurs uitgereden, in Sint-Niklaas is dat slechts 15%.

In de provincie Limburg is twee derde van de vroege ritten uitgereden, in Vlaams-Brabant rijdt ruim 70 procent van de bussen. Aan de kust rijden ongeveer de helft van de streeklijnen. Op het stadsnet van Oostende is er een minimale bediening op de lijnen 4, 5, 6 en 9. Ruim een derde van de Kusttrams rijdt, wat neerkomt op een tram om de 40 minuten.

Een uitgebreid overzicht staat op de website verstoring.delijn.be.

De twee bonden staken nog tot en met zondag tegen de nieuwe structuur van De Lijn. De christelijke vakbond en de onderaannemers steunen de actie niet.