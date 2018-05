"Duidelijkheid" versus "beloning voor examen": nieuw contract van bondscoach Martinez zorgt voor commotie

Roberto Martinez verlengt vandaag zijn contract met de Koninklijke Belgische Voetbalbond met twee jaar. De 44-jarige Spanjaard blijft tot het EK 2020 de bondscoach van de Rode Duivels. Dat bevestigde de belgische voetbalbond (KBVB) maar de meningen op Twitter lopen fel uiteen...

Analist Geert De Vlieger vindt het alleszins wél goed dat er duidelijkheid is:

Heel wat fans op Twitter waren minder enthousiast:

#martinez verlengt. Maw. Nadat we geen wereldkampioen worden, gaan we deze generatie ook nog eens verkloten in het EK. #rodeduivels @Belgianfootball