Straks voor 11 euro naar de psycholoog: dit najaar 4 tot 8 sessies terugbetaald

Een bezoek aan de psycholoog zal vanaf dit najaar nog maar 11 euro kosten in plaats van gemiddeld 50 euro vandaag. Dat voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) werd namelijk goedgekeurd. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Eerder kondigde minister De Block al aan dat een sessie bij de psycholoog terugbetaald zou worden, nu is ook bekend voor welk bedrag en voor wie die terugbetaling zal gelden. Het zou gaan om volwassenen met veelvoorkomende psychische problemen, zoals een angststoornis, een depressie of een alcoholverslaving. Al kunnen die categorieën wel ruim geïnterpreteerd worden: ook wie zijn of haar partner verloor of een trauma opliep, kan op een terugbetaling rekenen. Wel is er een voorschrift nodig van de huisarts of psychiater, zo niet geldt het recht op terugbetaling niet.

Vier tot acht sessies

De terugbetaling geldt voor vier sessies. Wie nadien nog meer hulp wil, moet een nieuw voorschrift vragen dat opnieuw voor vier sessie geldig is. Wie vervolgens nog therapie behoeft, moet ze aan de volle pot betalen.

De Block voorziet een budget uit van 22,5 miljoen euro voor de terugbetalingen, daarmee zouden 120.000 patiënten kunnen worden geholpen. “We hopen dat door de terugbetaling de stap naar een psycholoog minder groot wordt”, aldus de minister.