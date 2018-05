Britse vrouw die Achelaar (29) met zoutzuur overgoot, niet schuldig bevonden aan moord, maar vrijuit gaat ze niet

Berlinah Wallace, de 48-jarige vrouw die in september 2015 haar Achelse ex Mark Van Dongen (29) met zoutzuur overgoot, is niet schuldig aan moord of doodslag. Dat heeft de volksjury van de rechtbank in Bristol gisteren beslist. Dat de Achelaar euthanasie pleegde en dus niet rechtstreeks stierf door de aanval, gaf de doorslag. Woensdag wacht Wallace wel een zware straf wegens ‘het bewust gooien van een bijtende vloeistof.’ “Dit is een heel zware tegenvaller, die ik totaal niet verwacht had”, reageert Kees Van Dongen, de vader van het slachtoffer.

Eerst even drie jaar terug in de tijd. Na een relatie van vijf jaar komt het in augustus 2015 tot een breuk tussen Mark Van Dongen (29) en de Britse Berlinah Wallace, die samen leefden in Bristol. Mark ...