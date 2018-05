“Mogelijke aanslag met explosieven of krachtig dodelijk gif verijdeld in Frankrijk”

In Frankrijk is een mogelijke aanslag verijdeld. Dat zeggen de Franse autoriteiten vrijdag. Twee jonge mannen konden opgepakt worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb zei vrijdagochtend op BFM TV dat de autoriteiten al een tijdje extremistische activiteiten aan het opvolgen waren op sociale media en dat daarbij hun oog viel op “twee jonge mannen die zich aan het voorbereiden waren voor een aanslag met explosieven of ricine, het zeer krachtige gif.” De twee hadden onder andere via de controversiële app Telegram “onrustwekkende boodschappen” uitgewisseld.

De twee mannen zijn van Egyptische origine, maar het is niet duidelijk of ze ook de Franse nationaliteit hebben. Het gaat om twee broers. De jonge mannen werden alleszins gearresteerd. Wanneer dat gebeurd is en waar, is niet duidelijk. De twee hadden onder andere handleidingen over hoe ze vergif konden maken op basis van ricine.

Volgens de tv-zender France 2 werden er bij de broers ook handleidingen gevonden om explosieven te maken.

Dodelijk

Ricine is een gevaarlijk gif. Het is een natuurlijke gifstof die afkomstig is van de bonen van de Ricinus Communis. Het kan zowel ingeademd als ingespoten of ingeslikt worden. Het maken van ricine is relatief eenvoudig en goedkoop. Als het in z’n meest zuivere toestand wordt gebruikt, is het zelfs in kleine hoeveelheden dodelijk. Eén gram ricine kan 36.000 mensen doden.

Wie het middel inademt, krijgt na een paar uur griepachtige verschijnselen, daarna ontstaan problemen met de longen, met wellicht uiteindelijk een hartstilstand. Wanneer ricine wordt ingeslikt, moet het slachtoffer braken, krijgt die buikkrampen en ernstige diarree. Het slachtoffer kan dan binnen de drie dagen sterven. Er bestaat geen tegengif voor ricine.

Mesaanval

Het nieuws over de verijdelde aanslag komt er bijna een week nadat een man bij een jihadistische aanslag in Parijs iemand met een mes doodde en vijf anderen heeft verwond. De mesaanval werd in een videoboodschap opgeëist door terreurgroep ISIS.