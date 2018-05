Hoe Zulte Waregem de weggevallen match tegen Lierse opvangt en toewerkt naar Play-off 2-finale

Twaalf dagen zonder competitievoetbal is het verdict voor Zulte Waregem nadat Lierse forfait gaf voor de laatste groepswedstrijd in Play-off 2. En dus bereidt Essevee zich in alle stilte voor op de finalematch tegen Lokeren. “Vandaag spelen we elf tegen elf om een wedstrijd te simuleren”, zegt physical coach Bram De Winne.