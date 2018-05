Waasland-Beveren heeft er woelige weken opzitten: de 8-0-pandoering tegen Zulte Waregem betekende het ontslag voor trainer Sven Vermant. Interim-coach Dirk Geeraerd praat recht voor de raap over die lastige periode. Een monoloog.

“We hebben dit seizoen veel problemen gehad op disciplinair vlak. Ja, zelfs onder Philippe Clement. De technische staf had veel werk om deze groep in het gareel te houden. Sinds de komst van Vermant is ...