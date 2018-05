Hij begon het seizoen nog met een plaats in de tribune, maar beetje bij beetje heeft Derrick Tshimanga zich ontpopt tot vaste waarde op de Leuvense linksachter. Vanavond in Moeskroen wil hij nog een laatste keer schitteren.

Eens de eerste plaats gaan vliegen was, diende Play-off 2 voor OHL vooral om tegen degelijke tegenstanders enkele nieuwigheden uit te proberen met het oog op volgend seizoen. Promotie in 1B is dan opnieuw ...