En toen waren ze al met vier: iedereen zijn WK-lied

Na de controverse rond Damso zette de voetbalbond de samenwerking met de rapper stop. Het gevolg: geen officieel WK-lied dit jaar. Dat hield verschillende ­artiesten niet tegen om hun eigen versie te brouwen. Gisteren stelde komiek Luc Caals ‘Hé, Feest je mee voor’, waarmee de teller op vier staat.

Luc Caals - ‘Hé, Feest je mee’

Foto: JAA

5 euro vraagt de Antwerpse komiek voor zijn WK-lied, maar daarmee steunt u wel het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Harte­kinderen, die mensen met een hartafwijking ondersteunt.

Het nummer werd ­geschreven door componist Toon Daems en is opgeleukt met ­gezangen van koor Canteclaer uit het Antwerpse Hoevenen. Om gedoe met de voetbalbond te vermijden, werd ‘Rode Duivels’ in de tekst vervangen door ‘superhelden’. “En daardoor kan iedere supportersclub dit lied later nog zingen voor een ander team”, klinkt het.

Steve Tielens - ‘Het Voetballied (Come on Belgium)’

Ook Steve Tielens, onster­felijk sinds het programma The Show must Go on, fietst om de woorden ‘Rode Duivels’ heen. Enkel verwijzingen naar ­‘onze jongens’ en ons land. De Boomse zanger kreeg voor het lied de hulp van supportersclubs en de achtergrondzang is van Jill De Greef, die u kent van Pink Am­bition op Vijf. Zoals Tielens de samenwerking bejubelt: “Mooie vrouwen zijn vaak arrogant, maar met Jill was het fijn.”

Hij legt momenteel de laatste hand aan een videoclip, waarin zijn assistente Monique en ex-Duivels Marc van der Linden en Dirk Huysmans een hoofdrol hebben.

Natalia - ‘Hear that Sound (Tunatembea)’

De Kempense diva maakte het nummer met toetsenist Babl, die vaak samenwerkt met Netsky, en deed voor de achtergrondzang een beroep op luisteraars van Qmusic. Ze koos opvallend genoeg voor een zuiderse sound, “omdat ik dat mooi bij de zomer vind passen”. Tunatembea is overigens Swahili voor ‘we wandelen samen’. Een knipoog naar Natalia’s favoriete speler, ­Romelu Lukaku.

Pat Krimson - ‘Belgium Davai’

Het lied verschijnt pas op 1 juni, maar dj, producer en muzikale duivel-doet-al Pat Krimson lost vandaag de teaser van Belgium Davai. Het is een bewerking van zijn hit Paranoid in Moscow uit 1998, in samenwerking met Ricardo Rulando en Serge ­Ramaekers. De vocals zijn destijds opgenomen in de Russische hoofdstad en ‘davai’ betekent zoveel als ‘komaan, alles geven’.

‘Patje’ is in het voetbalcircuit bekend als opwarmer van zijn club Racing Genk en ook geregeld bij wedstrijden van de Rode Duivels. Hij weet naar eigen zeggen dan ook “het beste wat goed werkt bij de supporters”.