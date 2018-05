Moeder van ex-Miss België Virginie Claes die echtgenoot neerstak, schuldig aan doodslag, maar moet niet naar de gevangenis

V. D., de moeder van ex-miss België Virginie Claes, is veroordeeld tot 5 jaar met uitstel. In dronken toestand had ze haar man tijdens een hoogoplopende ruzie een messteek in de linkerborststreek gegeven. Volgens de man, die geen schadevergoeding eiste, berustte alles op een misverstand. “In onze relatietherapie heb ik veel over mezelf geleerd”, zei de man eerder op het proces.

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag de 62-jarige V. D., de moeder van ex-Miss België Virginie Claes, veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel voor het deel dat de voorhechtenis overschrijdt. Zij is schuldig verklaard aan een poging doodslag op haar 63-jarige echtgenoot op 15 juni 2016 in Hasselt. In dronken toestand had ze haar man tijdens een hoogoplopende ruzie een messteek in de linkerborststreek gegeven. Aan het uitstel voor de celstraf zijn voorwaarden verbonden.

De vrouw moet therapie volgen voor en haar alcoholprobleem aanpakken. Ze moet zich laten begeleiden door een psycholoog. Ze moet ook haar werk als tandarts hervatten. Als dat niet mogelijk is, moet ze een andere dagbesteding zoeken. Ze mag zich ook verwachten aan controles inzake haar alcoholgebruik. Het keukenmes dat ze gebruikte, is verbeurdverklaard.

