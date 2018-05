Bondscoach Roberto Martinez over verrassende contractverlenging: “Dit gaat niet om geld: mijn werk hier is niet klaar”

Het was een bommetje donderdagavond: bondscoach Roberto Martinez verleng zijn contract met twee jaar. Hij blijft dus bondscoach tot het EK 2020. Niet voor het geld -hij krijgt geen opslag- wel om de uitdaging, zo legde hij zelf uit. “Dit is een opportunity of a lifetime.”

Hij glunderde, Roberto Martinez. Nog voor het WK begint, heeft hij een nieuw contract op zak: hij blijft tot het EK 2020 aan de slag in ons land. Een keuze voor de centen was het alvast niet. “Als je zeven jaar lang in de Premier League werkt en dan naar België trekt, doe je het dat niet om geld. Dit gaat om voetbal en mijn werk hier is niet klaar. Er kan hier nog veel gebeuren en er zijn nog veel jongeren die kunnen doorbreken. Er is een groter plaatje. Ik geloof in elk aspect van het Belgisch voetbal. De fans verrasten me, de spelers willen er ook voor gaan, ze zijn de ideale ambassadeurs. Ik geniet ervan daar deel van uit te maken. Dit is een ‘opportunity of a lifetime’.”

Tevreden Verhaeghe

Ook de CEO van de KBVB, Bart Verhaeghe, was tevreden. “Roberto is een echte gentleman, open-minded en heeft respect voor iedereen. Dat vinden we heel belangrijk, want met hem hebben we een goede bondscoach voor op het WK en erna. De voordelen van nu te verlengen zijn groter dan de nadelen. Als we dit niet doen, hebben we een onduidelijke situatie na het WK, zowel als het goed gaat als wanneer het slecht gaat. Vergeet niet dat we begin september weer spelen. Als federatie moet je klaar zijn. Een goede coach vinden is niet gemakkelijk. Je moet dus veel dingen matchen en het kwam heel natuurlijk. In voetbal is twee jaar lang, maar tegelijk ook kort. Zijn werk voor de Duivels en ook onze andere nationale teams is zeer goed. Ik ben heel blij dat we dit al voor het WK hebben rondgekregen en we zijn optimistisch dat we iets moois kunnen bereiken”

Ambities

Wat dat moois dan mag zijn? Martinez hield het bij “we gaan we in de eerste drie matchen tonen wat we kunnen.” Verhaeghe was iets duidelijker: hij mikt zeker op de kwartfinales én legt de druk vooral bij de spelers. “Uiteindelijk staat niet de coach maar zijn spelers op het veld. Er zijn grotere landen op het WK. Frankrijk, Spanje, Duitsland, Brazilië. Net als Argentinië zijn we een outsider. Ik hoop dat we naar de kwartfinales kunnen, maar ik ben realistisch.”

Tot slot: over de geruchten over assistent Thierry Henry -die bij Arsenal genoemd wordt als opvolger van Arsène Wenger- bleef Martinez op de vlakte. “Mijn staf en ik werken toe naar het WK. We praten nog niet over wat daarna gebeurt.”