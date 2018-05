Neymar schrijft emotionele boodschap aan familie van vermoorde Angélique (13)

De Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft een emotioneel bericht gestuurd naar de familie van Angélique Six, het dertienjarig meisje dat eind vorige maand werd vermoord in Frankrijk.

De dertienjarige Angélique uit Wambrechies, net over de Franse grens ten zuiden van Wervik, vertelde eind april tegen haar ouders dat ze even langsging bij haar vriendinnetjes. Toen ze ’s avonds niet naar huis kwam en ook haar vriendinnetjes verklaarden haar niet te hebben gezien, werd een grote zoekactie op poten gezet. Een foto van het meisje - gekleed in een voetbalshirt van Neymar - ging het hele land rond.

Enkele dagen later kwam het tragische nieuws: de speurders hadden het levenloze lichaam gevonden van het tienermeisje. Niet veel later zou haar voormalige buurman, de veroordeelde zedendelinquent David Ramault, de moord bekennen. Hij had haar gewurgd.

De moord ging niet alleen als een schokgolf door Frankrijk, ook de Braziliaanse voetbalster Neymar was aangedaan door de feiten. Ongeveer een maand na de feiten stuurde hij deze emotionele boodschap naar haar familie. “Lieve Angélique. Ik heb net de foto ontdekt waarop je mijn truitje draagt. Het zien van jouw geweldige glimlach bracht een krachtige emotie teweeg die ik voor de rest van mijn leven in mijn hart zal dragen. Ik weet dat je nu voor eeuwig in het paradijs zal vertoeven. Dat God jou en je familie mag zegenen. Rust in vrede, Neymar.”

Maandag plaatste de oudere zus van Angélique een bedankberichtje op haar Facebookpagina. “Heel erg bedankt aan PSG en aan ons idool Neymar, voor dit eerbetoon aan mijn kleine zus.”