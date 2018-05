Colruyt haalt eclairs uit de rekken: stukjes metaal aangetroffen

Colruyt Group heeft beslist om de eclairs van het huismerk Boni Selection (2 stuks, 190 gram) uit de verkoop te nemen. Tijdens een kwaliteitscontrole werden er stukjes metaal aangetroffen, zo laat de winkelketen vrijdag weten.

Het gaat om producten met het artikelnummer 45723 en houdbaarheidsdata 20 mei, 21 mei en 22 mei die aangekocht zijn vanaf 15 mei. De eclairs werden verkocht bij Colruyt, Colruyt Luxemburg, OKay, OKay Compact en Collect&Go. “Een van onze medewerkers voelde tijdens een interne kwaliteitscontrole een stukje metaal tegen de tand”, zegt woordvoerster Silja De Cock.

“Voorlopig hebben we dus maar weet van één doosje, maar uit voorzorg werden ze allemaal uit de rekken gehaald. Doosjes uit hetzelfde lot kwamen ten vroegste dinsdag in de rekken en werden donderdag alweer op kant gezet. Het was dus maximaal anderhalve dag te koop. Klanten die in die periode zo’n doosje hadden gekocht, mogen het terugbrengen naar de winkel. Daar zullen ze hun geld terugkrijgen.”

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het metaal in de eclairs is terechtgekomen. “Dat wordt onderzocht bij onze leverancier. Tot we weten wat er precies aan de hand is, blijft de productie ter plaatse ook stilliggen.”

Voor meer informatie kunnen klanten terecht op het nummer 02-345.23.45.