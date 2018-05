Air Belgium start met maar twee vluchten per week naar Hongkong

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium heeft vrijdag bevestigd dat ze op zondag 3 juni voor het eerst zal vliegen tussen Charleroi en Hongkong. De eerste maanden zullen er echter maar twee en nadien drie vluchten per week zijn, in plaats van de vooropgestelde vier frequenties per week.

De maatschappij moest de opstart van haar reguliere vluchten eerder uitstellen, van 30 april naar 3 juni. Een van de redenen was dat ze nog geen toestemming had gekregen om over Rusland te vliegen. Die toestemming is er nu wel, en dus kan Air Belgium de opstartdatum van 3 juni bevestigen.

De verbinding Charleroi-Hongkong zal tijdens de maand juni wel maar twee keer per week uitgevoerd worden. In juli zou er een derde wekelijkse vlucht worden toegevoegd en vanaf oktober zou er dan vier keer per week gevlogen worden.

“Passagiers die impact ondervinden door het gewijzigde aantal vluchten worden gecontacteerd en krijgen een oplossing op maat aangeboden”, zo staat in een persbericht dat Air Belgium vrijdag verspreidde.

De luchtvaartmaatschappij hoopt tegen eind juni een derde vliegtuig aan de vloot te kunnen toevoegen, om “in de komende maanden” een tweede bestemming in China te kunnen opstarten.

Welke bestemming dat wordt, wil de maatschappij nog niet zeggen. Volgens L’Echo wordt dat de stad Wuhan.

Air Belgium heeft op dit moment twee Airbus A340-vliegtuigen. Die voerden de voorbije weken vluchten uit voor andere maatschappijen. Op die manier zou Air Belgium al ongeveer 10.000 passagiers vervoerd hebben. Ook het derde toestel wordt een A340.