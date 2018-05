Ierse spits waant zich wereldkampioen Taekwondo en wordt beloond met schorsing van 10 wedstrijden

De Ierse spits Roy O’Donovan (32) van het Australische Newcastle Jets mag zich afvragen of hij wel de juiste sport beoefent. In de wedstrijd tegen Melbourne Victory trapte hij de doelman van de tegenstander vol in het gezicht. De Australische media meldden vrijdag dat hij hiervoor een schorsing heeft gekregen van 10 wedstrijden.

Het voorval gebeurde bij het inlopen op een vrije trap van Newcastle Jets. De bal belandde tussen de spits en de doelman. Die laatste was iets sneller op de bal en O’Donovan ging met een gestrekt been door. Keeper Lawrence Thomas zal het geweten hebben. Hij werd vol in het gezicht geraakt.

De Australische disciplinair comité heeft een schorsing van 10 wedstrijden uitgeschreven voor O’Donovan. Nochtans had de FFA, de Australische voetbalbond, al gemeld dat er een verzachtende omstandigheid was. “De speler lijkt niet naar de doelman te kijken en gaat waarschijnlijk voor de bal”,aldus Ivan Griscti van de FFA.

O’Donovan zelf claimt dat zijn zicht beperkt was door een elleboog die hij enkele minuten eerder had geïncasseerd. Hij zou zich er niet bewust van zijn geweest dat hij het hoofd van de doelman had geraakt tot hij zich na de wedstrijd ging verontschuldigen.

De Ierse spits, die op een blauwe maandag in de Premier League voor Sunderland uitkwam, kreeg de op een na grootste schorsing uit de Australische voetbalgeschiedenis. Het record staat op naam van Racing Genk-doelman Danny Vukovic. Die kreeg een schorsing van negen maanden voor een slag naar de scheidsrechter.