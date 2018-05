Goed nieuws voor Duitsland: Manuel Neuer komt bij Bayern München eindelijk weer boven water

Bayern München-coach Jupp Heynckes heeft Manuel Neuer opgenomen in de selectie voor de finale van de Duitse beker van zaterdag tegen Eintracht Frankfurt. Dat heeft de ‘Rekordmeister’ vrijdag bekendgemaakt. De 32-jarige doelman stond vrijwel het hele seizoen aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje.

Het is voor Neuer de eerste selectie sinds het begin van het blessureleed, in september vorig jaar. Ook voor Duits bondscoach Joachim Löw is de comeback van de keeper goed nieuws. Neuer, 74-voudig international en aanvoerder van de Mannschaft, is opgenomen in de voorselectie voor het WK in Rusland, maar kampt met gebrek aan matchritme.

Bayern won de Duitse beker voor het laatst in 2016. Vorig jaar trok Borussia Dortmund aan het langste eind. Frankfurt was toen verliezend finalist.