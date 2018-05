Proximus smijt zich op esports en richt officiële competities op rond ‘Counter-Strike’ en ‘League of Legends’

Proximus springt op de kar van de ‘esports’, competities voor videogames. Samen met de Electronic Sports League (ESL) en de Belgische Pro League gaat het telecombedrijf drie officiële competities oprichten. Het gaat om wedstrijden rond de populaire spelletjes ‘League of Legends’ en ‘Counter-Strike: Global Offensive’ en een competitie rond de eDevils, onze virtuele nationale voetbalploeg.

Esports zijn een wereldwijd fenomeen dat een forse groei van het aantal spelers, fans en toeschouwers kent. Eind 2018 zullen er meer dan 165 miljoen fervente fans zijn die de sterren uit het wereldje volgen.

Belgische persoonlijkheden

Ook België telt al een aantal esports-persoonlijkheden met internationale faam. Denk maar aan Eefje Depoortere (alias Sjokz), één van ’s werelds bekendste commentatoren van het spel ‘League of Legends’, of spelers als Adil Benrlitom (alias ScreaM van envyus), Antoine Pirard (alias To1nou van LDLC) en Gabriël Rau (alias Bwipo van Fnatic). Bovendien beschikt België met de eDevils als één van de enige landen over een nationale voetbalploeg in esports.

“Met een strategie die gericht is op sport en ontspanning en een missie om consumenten dichter bij elkaar te brengen, wil Proximus een vooraanstaande rol spelen in het ondersteunen van de esports”, luidt het in een persbericht. “Om daarin te slagen zal Proximus steunen op zijn knowhow inzake netwerkinfrastructuur en zijn digitale platformen en diensten. Het zal ook samenwerken met de belangrijkste spelers in de sector.”

Om de drie competities vorm te geven gaat Proximus samenwerken met de Electronic Sports League (ESL) en de Belgische Pro League. “De ESL-kampioenschappen zullen in eerste instantie draaien rond twee populaire games: League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive.”

“De kampioenschappen zullen openstaan voor iedereen en verlopen in drie fasen – online selectie, groepsfase en slotevenement – zoals gebruikelijk is in esports-competities. Op die manier krijgen alle liefhebbers de kans om deel te nemen.”

“Het is de bedoeling alle Belgische liefhebbers hiervan te laten genieten, door hun kwaliteitsvolle kampioenschappen van wereldfaam aan te bieden”, zegt Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer van Proximus. “ESL staat voor miljoenen spelers en gespeelde wedstrijden per jaar, gespreid over duizenden toernooien over de hele wereld. België zal dus voortaan integraal deel uitmaken van dit universum.”

Virtueel voetbal

Parallel hiermee hebben Proximus en de Pro League een exclusief akkoord gesloten om vanaf volgend seizoen (2018-2019) een project rond esports in het voetbal te organiseren. “De verschillende generaties voetbalfans kunnen zo hun passie samen beleven, dankzij fascinerende synergieën die ons toelaten de virtuele wereld en zijn technologie te verbinden met de werkelijke wereld en zijn terrein. Sport zal nooit verdwijnen, maar evolueert constant, en dit nieuwe project is daar nogmaals het bewijs van”, aldus Boutin.

Om de kersverse competities nog een extra boost te geven, zal de EsportTV-zender vanaf juni ook beschikbaar zijn op alle Proximus-platformen (tv, app en web). “Al onze klanten kunnen dan de uitzendingen van de grootste internationale competities volgen, naast talrijke reportages en exclusieve interviews.”

Meer info op www.proximus-esports.be.