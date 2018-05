Er werden schoten gehoord in de Trump National Doral Miami, een golf- en hotelresort van de Amerikaanse president in Florida. De politie heeft intussen een verdachte opgepakt.

Er zouden geen slachtoffers zijn en er is geen gevaar voor de openbare orde, zegt het politiedepartement van Doral.

De Amerikaanse president Donald Trump kocht het luxeresort met 90 golfholes in het zuiden van Florida in 2012 voor 150 miljoen dollar. Het Blue Monsterterrein was 55 jaar lang een site van de PGA Tour.