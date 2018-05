Jongeren die bestuurder (32) doodden door betontegels van snelwegbrug te gooien, kennen hun straf

Charleroi - De twee jongeren die in december van 2014 vanop een brug over de A503 in Marcinelle betontegels gooiden naar passerende wagens en zo een 32-jarige bestuurder doodden, zijn vrijdag veroordeeld. De correctionele rechtbank van Charleroi sprak gevangenisstraffen uit van vier en vijf jaar, deels met uitstel en probatievoorwaarden.

Een tegel van vijf kilo doorboorde de voorruit van de auto van Grégory A. De 32-jarige bestuurder, vader van vier kinderen, was op slag dood. De daders, minderjarigen op het ogenblik van de feiten, werden wegens de ernst van de feiten uit handen gegeven door de jeugdrechter.

“Om zich te amuseren”

Snel na de feiten werden twee minderjarigen, S.L. en F.P., onderschept terwijl ze in de buurt rondhingen. De twee jongens van toen zestien en zeventien jaar bekenden dat ze die nacht op de brug stonden en om zich te amuseren vanop de brug tegels naar de snelweg gooiden.

Gezien de ernst van de feiten gaf de jeugdrechter het dossier uit handen en stonden de twee terecht voor de correctionele rechtbank. Bij de behandeling had het parket zeven jaar celstraf gevorderd voor S.L., die de dodelijke tegel gooide, en vijf jaar cel voor zijn kompaan.

Geboren in gevangenis

De advocaten van de verdediging wezen op het moeilijke parcours van de twee jongeren. Mr. Desgain benadrukte dat zijn cliënt geboren werd in een gevangenis en dat zijn statuut als wees hem heel zijn jeugd heeft achtervolgd en in de criminaliteit deed belanden met meermaals verblijf in jeugdinstellingen.

De rechtbank hield vrijdag rekening met de jonge leeftijd van de beklaagden, het enige criterium dat hen de toekenning van gedeeltelijk uitstel mogelijk maakte. S.L. werd veroordeeld tot vijf jaar cel met probatie-uitstel voor wat langer is dan drie jaar effectief. F.P. werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met probatie-opschorting voor wat meer is dan dertig maanden. Enkel de ouders van laatstgenoemde worden burgerrechterlijk aansprakelijk gehouden.