Meisje (2) dat stierf in busje vol illegalen getroffen door verdwaalde politiekogel

Mawda (2), het kleine meisje dat in de nacht van woensdag op donderdag stierf in een busje vol illegalen, werd geraakt door een kogel. Wellicht afgevuurd door de politie. Dat heeft Eric Delhaye, de procureur des Konings van Doornik, bevestigd aan onze redactie.

Een patrouille van de wegpolitie zag woensdagnacht rond 2 uur een bestelwagen rijden op E42, ter hoogte van het parkeerterrein van Hulplanche bij Namen. De agenten controleerden via de boordradio het kenteken van de Peugeot Boxer en besloten de chauffeur te doen stoppen. Maar die gaf plankgas. Daarop werd de achtervolging ingezet. Op een gegeven moment reden vijftien politievoertuigen achter de witte bestelwagen en werden op verschillende plaatsen blokkades opgezet door patrouilles uit de buurt. De chauffeur slingerde over de weg, remde bruusk om dan weer op te trekken en er werd van alles naar de politie gegooid.

Agenten voelden zich bedreigd

Plots zagen de agenten hoe de achterruit van de bestelwagen werd stukgeslagen en hoeeen kindje naar buiten werd gehouden. “In de hoop dat de agenten de achtervolging dan zouden stopzetten”, staat in het proces-verbaal van de wegpolitie.

Pas 70 kilometer verder, ter hoogte van Maisières, kon de politie de wagen doen stoppen. “Maar toen de agenten uitstapten en met getrokken wapens naar de bestelwagen liepen, trapte de bestuurder opnieuw op het gaspedaal en probeerde hij de politiemensen omver te rijden. De agenten voelden zich bedreigd en vuurden daarop meerdere schoten af om de bestelwagen te stoppen”, zegt eerste substituut van de procureur des Konings van Bergen, afdeling Doornik Frédéric Bariseau.

Wat verder botste de bestelwagen tegen een voorligger. Niet erg, maar hij kon niet verder rijden.

Haar gezichtje bloedde

De Peugeot bleek stampvol te zitten: de politie vond maar liefst 26 volwassenen en vier kinderen in de koffer.

Een tweejarig meisje raakte zwaargewond. Haar gezichtje bloedde hevig. Ze stierf kort nadien. Aan het trauma aan het hoofd werd donderdag gezegd door politie en parket. Donderdagavond vond een autopsie plaats op het lichaam van de peuter en daaruit is gebleken dat ze een kogel door de wang kreeg. Vermoedelijk een verdwaalde politiekogel.

Vrienden van de Iraaks-Koerdische familie vertelden donderdag aan ‘The Guardian’ dat het overleden meisje Mawda heet. Ze was samen met haar ouders en broertje van 3 op weg naar Groot-Brittannië. De familie was recent uitgewezen naar Duitsland en weer teruggekeerd naar België. Ze bleven een tijdje illegaal in ons land om geld te sparen, om opnieuw te proberen het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Of de bestuurder van het busje, een smokkelaar of een handlanger die reed in opdracht van mensenhandelaars, opgepakt is kan het parket nog niet bevestigen. Mogelijk is hij gevlucht. Maar het zou ook kunnen dat hij zich onder de opgepakte vluchtelingen bevindt. Het onderzoek verloopt moeilijk vanwege taalproblemen. De illalen spreken geen Nederlands, Frans of Engels.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de politie correct heeft gehandeld. Maar er loopt een onderzoek, zegt het parket van Doornik dat belast is met het dossier.

Comité P start onderzoek

De dienst enquêtes van het Comité P, dat de werking van de politiediensten onderzoekt, is een onderzoek gestart naar de dood van het kind en vooral naar wie er verantwoordelijk voor is. Het wijst er op dat het pas gisteren in de vooravond op de hoogte is gebracht van het vooral.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) leeft naar eigen zeggen mee met de slachtoffers van de achtervolging en schietpartij in Bergen, maar ook met de agenten. De minister, die verantwoordelijk is voor de politie in ons land, wil de definitieve vaststellingen van het parket afwachten, maar wijst wel op “de drieste omstandigheden waarin mensensmokkel gedijt”. Hij heeft naar eigen zeggen empathie voor de slachtoffers, maar ook voor zijn politiediensten. “Zij hebben hun werk gedaan en moeten elke dag tegen de mensensmokkel vechten.”