Voormalig spion Skripal die slachtoffer werd van gifaanval heeft ziekenhuis mogen verlaten

Sergei Skripal heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De voormalige Russische spion werd begin maart vergiftigd, waarna hij in een coma raakte. Ook zijn dochter werd het slachtoffer van de gifaanval. Zij kon eerder al het ziekenhuis verlaten.

De aanslag met zenuwgas op Sergei Skripal (66) op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury in het Verenigd Koninkrijk. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden daar toen bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.

Diplomatieke crisis

De vergiftiging van Skripal en zijn dochter leidde de afgelopen weken tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het westen. Volgens het Verenigd Koninkrijk en andere Westerse landen zat Rusland achter de aanval met zenuwgas novichok.