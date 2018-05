Rel bij Argentijnen, sterspeler neemt het op voor Biglia: “Als hij dat bij mij deed, wachtte ik hem op in de spelerstunnel”

Manchester City-speler Sergio Aguero springt in de bres voor zijn landgenoot en ploegmaat bij Argentinië Lucas Biglia. De voormalig Anderlechtspeler kreeg een gemene knie in de rug van Atalanta-speler Alejandro Gomez, eveneens een Argentijn. “Ik zou hem opwachten in de spelerstunnel”, aldus een boze Aguero.

De 32-jarige Biglia maakte zondag met AC Milan tegen Atalanta (1-1) zijn rentree. De middenvelder brak in april twee ruggenwervels. Met de overtreding van landgenoot Alejandro Gomez (30) , liep hij een groot risico om te hervallen in zijn blessure.

Gomez verontschuldigde zich bij Biglia, maar die is nog steeds woest. “En met reden”, volgens Sergio Aguero (29). “Wat bezielde Gomez? Als hij dat bij mij had gedaan, dan had ik hem opgewacht in de spelerstunnel. Iedereen heeft zijn karakter en ik heb soms een kort lontje.”

Zowel Biglia als Aguero zitten in de voorselectie van de Argentijnse bondscoach Sampaoli met het oog op het WK. Alejandro Gomez werd gepasseerd.

