Penissen in erectie in primetime? Straks mag het op de Britse buis

De Britse regulator voor televisie en film heeft aangekondigd de richtlijn omtrent penissen in erectie te ‘versoepelen’. De organisatie plant de wijziging na een aantal marktonderzoeken, daaruit blijkt dat de Britse kijker niet wakker ligt van bloot op hun schermen. Drugs, geweld en racisme schoffeert de kijker meer, aldus de Britse regulator.

Tot heden is het niet toegelaten om in het Verenigd Koninkrijk een penis in vol ornaat te tonen, tenzij in een medische of educatieve context. Zodra het lid in een seksuele context verkeert, gaat de leeftijdsclassificatie omhoog. Bovendien bestaan er bij de regulator richtlijnen over hoe stijf de penis mag zijn.

Naargelang de graad van erectie zou de regulator verschillende leeftijdsbeperkingen opleggen (15+ of 18+). Ook is er een hardnekkig gerucht dat een penis niet stijver mag zijn dan het silhouet van The Mull of Kintyre. Laatstgenoemde is een Schots schiereiland met een fallische vorm. The British Board of Film Classification (BBFC) het gerucht af als een broodjeaapverhaal.

Nu blijkt uit marktonderzoek van de BBFC dat de Britse kijker niet wakker ligt van een fluit meer of minder. “Uit onze onderzoeken blijkt dat de kijker niet meer geschokt is door naakt, ook leggen ze niet automatisch een seksueel verband”, aldus een woordvoerder aan The Sun. “Wat hen meer zorgen baart is geweld, discriminatie en racisme.”

“In 2014 hebben we die richtlijnen al versoepeld”, vertelt de woordvoerder nog. Momenteel is nog meer marktonderzoek nodig, maar als blijkt dat dit “in de lijn van de verwachtingen van het kijkerspubliek” ligt, zullen de regels voor stijve penissen op de Britse buis versoepeld worden.