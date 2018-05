Greenkeepers van Club Brugge doen opvallende oproep aan fans voor titelmatch

De Brugse terreinverzorgers Urbain en Siebo hebben via Twitter een opvallende oproep gedaan naar de supporters toe. Ze vragen uitdrukkelijk om het veld tijdens de kampioenenviering niet te betreden. “Als het zondag lukt, dan trakteren we”, aldus Urbain.

“Wij steken al onze energie van ’s morgens tot ’s avonds in deze grasmat. We rijden het gras af en we trekken de lijnen. Bovendien heeft de mat heel wat geld gekost”, zeggen de greenkeepers.“Wij vragen jullie om zondag ook eens aan ons te denken.”

Tot slot had het duo nog een mooie spreuk in petto: “Tijdens de match blijven gaan, na de match blijven staan en daarna blijven hangen.”

