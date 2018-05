Platini dropt bom door toe te geven dat loting op WK werd gestuurd: “Je denkt toch niet dat anderen dat niet doen?”

Hij zegt het haast terloops, al lachend: volgens toenmalig organisator Michel Platini werd de loting op het WK van 1998 in Frankrijk zo gestuurd dat gastland Frankrijk pas in de finale Brazilië kon ontmoeten. Wat ook geschiedde. “Je denkt toch niet dat ze dat bij andere WK’s niet doen?”

“Toen we de kalender samenstelden, hebben we een beetje gesjoemeld” , verklaart Michel Platini in de show Blue Stadium, die op zondag 20 mei uitgezonden op France Bleu. “Als we als eerste in de groep eindigden en Brazilië als eerste eindigde in zijn groep, dan konden we elkaar niet ontmoeten voor de finale. We speelden thuis, we moesten profiteren van die dingen! Het was de droom van iedereen… Je denkt toch niet dat ze dat bij andere WK’s niet doen?”

Bij de loting in 1997 behoorden Frankrijk (gastland) en Brazilië (titelverdediger) tot de acht reekshoofden. Deze landen moesten normaal willekeurig worden verdeeld over de groepen via een loting. In werkelijkheid werden Brazilië in Groep A en Frankrijk in Groep C geplaatst en alleen de overige zes landen werden door loting in hun groep geplaatst.

“Een klein truukje” volgens Platini dat dus blijkbaar wel vaker gebeurt...

Coupe du Monde 98 : la "petite magouille" de Platini pour que France et Brésil s'évitent jusqu'à la finale > https://t.co/UksyybrYSn pic.twitter.com/9wbjnv4pEl — France Bleu Sport (@francebleusport) 18 mei 2018

Frankrijk profiteerde er optimaal van want het won de finale tegen Ronaldo & Co met 3-0 en mocht de Wereldbeker de lucht insteken.