Hein Vanhaezebrouck kan leven met kritiek van Marc Coucke: “De voorzitter had gelijk op Twitter”

Anderlecht speelt zondag tegen Genk en hoopt nog op de tweede plaats en de bijhorende Champions League-voorronde. Maar dan zal het wel beter moeten presteren dan tegen AA Gent vorige week. Voorzitter Marc Coucke tweette na die nederlaag dat “Anderlecht speelde als zalm in blik”, verwijzend naar de shirts, en “ik ben het beu om proficiat te wensen aan de tegenstander”. Hein Vanhaezebrouck kan echter leven met die kritiek.

“De voorzitter mag zich uitlaten op Twitter”, reageerde coach Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. “Ik noem dat geen kritiek maar eerder ingeblikt commentaar, om in dezelfde terminologie te blijven. Na onze prestatie op Gent kun je moeilijk positief zijn, hé. Noch ikzelf, noch de voorzitter.”

Samenvatting: ik hoop dat @rscanderlecht, dat vandaag speelde als zalm in blik, volgende week onze supporters zal verwennen met veel inzet en een slotzege! #gntand #andgnk — Marc Coucke (@CouckeMarc) 13 mei 2018

LEES MEER: Marc Coucke is hard voor eigen ploeg maar feliciteert Club Brugge met “oververdiende titel”

“Er verschijnen overigens veel hardere zaken online dan dat. Tegenwoordig heeft iedereen een mening en verkondigt iedereen dat op sociale media. Iedereen is journalist en analist… Maar goed, daar gaan wij in mee. De spelersgroep zelf is daar niet mee bezig.”

Champions League of Europa League

“Ik hoop wel dat ze een eergevoel hebben en na de nederlaag reageren zoals elke voetballer moet reageren. Dat ze zich bewust zijn dat Champions League - ook al zijn het voorrondes- hoger is aangeschreven dan Europa League en dat ze ons thuispubliek in deze laatste match nog een mooie zege moeten gunnen. Dan zien we wel wat standard doet, want ons lot voor de tweede plaats hebben we niet meer in eigen handen.”

In het gevecht om plaats twee staat Standard er het best voor. De Luikenaars tellen voor de slotspeeldag 42 punten, twee meer dan concurrent Anderlecht. Voor hun laatste duel trekken de Rouches naar Charleroi voor een altijd vurige Waalse derby, Anderlecht ontvangt in eigen huis Racing Genk. Standard heeft - vanwege het afgetrokken halve punt bij de start van de play-offs - voldoende aan een punt op Mambour om zekerheid te verwerven over titel van vicekampioen. Paars-wit moet hopen op een uitschuiver van de Luikse rivaal om het nog begeerde ticket voor de voorrondes van de Champions League te kunnen binnenrijven.